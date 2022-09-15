الدفاع اليابانية: سفينة بحرية صينية تدخل المياه الإقليمية للبلاد

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن سفينة تابعة للبحرية الصينية أبحرت داخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة محافظة "كاجوشيما" الواقعة جنوبي البلاد لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، بأنه تم رصد سفينة المسح لأول مرة وهي تتجه غربا في المنطقة المتاخمة لليابان جنوب شرق جزيرة "تانيجاشيما" في حوالي الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن السفينة دخلت المياه الإقليمية لليابان جنوب جزيرة "ياكوشيما" في حوالي الساعة 7:20 صباحا بالتوقيت المحلي وغادرت المياه الإقليمية غرب جزيرة "كوتشينورابو" بعد الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي وتوجهت نحو الغرب.

وأوضحت الدفاع اليابانية، أن هذه تعد المرة السابعة التي يتم فيها تأكيد دخول سفينة بحرية صينية المياه الإقليمية لليابان، مشيرة إلى أن الحكومة اليابانية نقلت قلقها بشأن هذه المسألة إلى الصين من خلال القنوات الدبلوماسية.