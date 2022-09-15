روسيا: أمريكا ستتجاوز خطا أحمر حال تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة سوف تتجاوز "خطا أحمر"، حال قامت بتزويد أوكرانيا بصواريخ أطول مدى مما لديها حتى الآن، وسوف تصبح طرفا في الصراع.

وقال زاخاروفا "إذا اتخذت واشنطن قرارا بتسليم صواريخ أطول مدى لكييف، فإنها سوف تتجاوز خطا أحمر". واضافت" في مثل هذه الحالة، سوف نضطر للرد على نحو مماثل".

ورفعت موسكو حالة التأهب بين قواتها النووية وحذرت مرارا من توسيع دائرة الصراع الحالي إلى حرب عالمية ثالثة،بينما دعت أوكرانيا لتزويدها بصواريخ يبلغ مداها 300 كيلومتر، مشيرة إلى أنها يمكن أن تستخدمها لمهاجمة جسر تم تشييده مؤخرا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا عبر مضيق كيرش.