ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى اللويبدة والملك يتوجه للأزمات فور عودته من باريس

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ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى اللويبدة في العاصمة الأردنية عمّان مع إخلاء مزيد من الجثث، فيما توجه الملك عبد الثاني إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته من باريس.

وأفادت مديرية الأمن العام الأردنية بأن عدد ضحايا المبنى المنكوب ارتفع إلى 9 أشخاص بعد انتشال جثة جديدة من تحت الأنقاض.

وأضافت المديرية أن فرق الإنقاذ "ما زالت تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول إلى المحاصرين كافة".

ونشرت وكالة "بترا" تسجيلا مصورا للحظة إنقاذ طفلة عمرها لا يتجاوز العام:

وكان المدعي العام في عمان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى وهم أحد ورثة مالك البناء، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة.

ودعا الملك عبد الله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته من فرنسا، إلى التوعية حول كيفية التعامل مع المباني القديمة، والاستعانة بالإشراف الهندسي فيما يخص الأبنية.

وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إيجازا عبر تقنية الاتصال المرئي عن الإجراءات المتخذة في التعامل مع الحادث.