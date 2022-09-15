منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدين اعتقال موظفيها في أوكرانيا

أدانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اعتقال موظفيها في أوكرانيا أثناء تأدية عملهم.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم الخميس، إن الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، والأمين العام للمنظمة هيلجا ماريا شميد، انتقدا بشكل لا لبس فيه ما يسمى بـ "الإجراءات" التي تم إتخاذها ضد 3 من أعضاء بعثة المراقبة الخاصة للمنظمة إلى أوكرانيا، حيث احتُجز أعضاء البعثة الثلاثة منذ ما يقرب من خمسة أشهر.

وأضاف البيان: "يتم احتجاز أعضاء بعثتنا المتفانين لأداء واجباتهم الرسمية كموظفين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - وفقًا لتكليف جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة".

وقالت الأمين العام: "منذ أكثر من أربعة أشهر تم احتجازهم في ظروف غير معروفة مما زاد من المخاوف بشأن سلامتهم وترك أحبائهم في محنة وألم، واستمرار احتجاز أعضاء بعثتنا وما يسمى بـ "الإجراءات" ضدهم غير مقبولة على الإطلاق"، فيما قال رئيس المنظمة "إنهم محتجزون دون مبرر بتهم ملفقة".

وكرر راو وشميد دعوتهما للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ودعوا الدول الأعضاء في المنظمة إلى زيادة الضغط على جميع المسئولين عن تلك الاعتقالات للإفراج الفوري عن أعضاء البعثة.