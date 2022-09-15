صحة جنوب سيناء تعلن ضوابط وشروط الالتحاق بمدرسة التمريض

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، عن مواعيد المقابلات الشخصية والكشف الطبي للطلاب المتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض "نظام الـ5 سنوات" بمدينة طور سيناء للعام الدراسي 2022 – 2023.

وبدوره، قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إنه جرى اليوم غلق باب التقدم للتحاق طلاب الشهادة الإعدادية بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض "نظام الـ5 سنوات"، ومن المقرر أن تجري المقابلات الشخصية بداية من يوم السبت المقبل وتستمر على مدار 4 أيام، وذلك على أن تجري المقابلات الشخصية والاختبارات النفسية يوم السبت المقبل، ويوم الأحد اختبارات الحاسب الآلي والقومسيون الطبي، والاثنين اختبارات اللغة العربية "إملاء" واللغة الإنجليزية، ويوم الثلاثاء والأخير كشف الهيئة.



وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وافق على مطالب المواطنين بالمحافظة بتخفيض شرط عمل ولي الأمر بالمحافظة من 15 عامًا إلى 10 أعوام، مع الاحتفاظ بباقي الشروط والمستندات المطلوبة التي جرى الإعلان عنها مسبقًا، ويجري استلام المستندات بمقر مدرسة التمريض بجوار مديرية الصحة.



وأشار إلى أن محافظ جنوب سيناء، كان قد وافق على النزول بمجموع القبول للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعداديـــة إلى 260 درجة، بدلًا من 265 درجة.



جدير بالذكر أن الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بالتقديم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض "نظام 5 سنوات" بمدينة طور سيناء هي:



1- حصول الطالب على مجموع 260 درجة فأعلى في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022.

2- أن يكون المتقدم من مواليد محافظة جنوب سيناء أو إقامة الوالد لا تقل عن 10عامًا.

3- أن يجتاز الطالب اختبارات اللغتين العربية والإنجليزية بدرجات لا تقل عن 7 من 10 درجات.

4- اجتياز الطالب للكومسيون الطبي.

5- التقديم متاح لأبناء مدن محافظة جنوب سيناء ممن ينطبق عليهم الضوابط والشروط.



• المستندات الخاصة بالتقديم هي:



1- بيان نجاح للصف السادس الابتدائي، والصف الأول والثاني الإعدادي من الإدارات التعليمية بمحافظة جنوب سيناء.

2- بيان نجاح للصف الثالث الإعدادي من إدارة شؤون الطلبة بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

3- صورة من الشهادة الإعدادية.

4- شهادة حسن سير وسلوك للطالب من المدرسة التي كان ملحق بها.

5- طلب الالتحاق بمدرسة التمريض، وهو متوفر بمدرسة التمريض.

6- عدد 4 صور شخصية إحداها توضع على طلب الالتحاق، وأخرى على استمارة الكشف الطبي.

7- صورة من شهادة الميلاد للطالب.

8- صورة بطاقة ولي الأمر على أن تكون سارية.