وزير الدفاع الإيطالي: لا تراجع في دعم أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أنه ليس هناك أي تراجع من جانب بلاده في مجال دعم كييف.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي في تصريح، وفقا لوكالة ألأنباء الإيطالية، اليوم الخميس، أن البرلمان صوت والحكومة تعمل على هذا التفويض المحدد و الذي اختارت فيه إيطاليا على الفور مساعدة الشعب الأوكراني وستواصل القيام بذلك، وذلك من خلال توريد المعدات العسكرية ، كما نقوم باستطلاع إضافي على أساس الطلبات الأوكرانية، وبمجرد الانتهاء منها، سنمضي قدما وفقًا للتفويض البرلماني والإجراءات المقررة.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في وقوع ضحايا وتخلق معاناة للسكان المدنيين قبل كل شيء، وكان الهدف ولا يزال دعم أوكرانيا ومساعدة شعبها في الدفاع عن أنفسهم ، مبينا أن هجوم كييف البطولي المضاد، يبرز أن أهداف الاستراتيجية الروسية قد فشلت.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلما أدرك ذلك مبكرًا، كلما قاد للتوصل إلى وقف إطلاق نار ومفاوضات حقيقية من أجل السلام، مضيفا أن العقوبات المفروضة على روسيا والمساعدات المقدمة لأوكرانيا كانت وستظل مهمة للغاية، مشددا على أن العقوبات أثبتت فعاليتها بدلاً من ذلك، وما رد فعل بوتين إلا إثبات لذلك ، لا يمكن الخلط بين السلام واستسلام أوكرانيا.

وأوضح إنه و لهذا السبب، فإن التزام المجتمع الدولي بدعم كييف يُعدّ شرطا مسبقا لتحقيق سلام يعيد احترام مبادئ القانون الدولي.