رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية يفتتح معرضا للكتاب لأعضاء الهيئة

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افتتح المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، اليوم الخميس، معرض الكتاب بمقر النادى، في إطار السعي لتوفير مكتبة قانونية وثقافية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها أعضاء النيابة الادارية.

وقال المتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية المستشار أحمد جلال، إن افتتاح معرض الكتاب بالنادي يأتي بمناسبة قرب بدء العام القضائي، بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية وستستمر فعاليات المعرض حتى 23 سبتمبر الجاري.

وأضاف أن المعرض يقدم تخفيضات مميزة على الكتب القانونية والثقافية، مشيرًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.