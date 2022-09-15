الأمم المتحدة تبدي قلقها حيال مصادرة الحوثيين لأراضي المدنيين

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مصادرة الأراضي والحقول التابعة لمدنيين في بعض المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة الدولية، إن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين واعتقالات وتهجير قسري بين سكان هذه القرى مقلقة للغاية، مضيفا "نذكر الحوثيين بضرورة التصرف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة بأن الفيضانات في اليمن أضرت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من مناطق الصراع، حيث دمرت الفيضانات المفاجئة البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه ومراكز الرعاية الصحية في مناطق متفرقة من اليمن.

ونوه إلى أن أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من تلك الأوضاع، ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان وفقا لآلية للاستجابة الإنسانية السريعة وعبر وكالات مختلفة بالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي.

ووفقا للأمم المتحدة فبعد قرابة 8 سنوات من الصراع ومع تزايد الكوارث المناخية، يحتاج 23 مليون شخص في اليمن لمساعدات إنسانية فورية.