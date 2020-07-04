لجنة من الأعلى للجامعات لتقييم مقومات الدراسة بآثار الأقصر

استقبلت كلية الآثار بجامعة الأقصر، أعضاء لجنة قطاع كليات الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات، لتقييم مقومات الدراسة بالكلية، وبيان مدى قدرتها على الاستمرار في العملية التعليمية من عدمه.

وكان في استقبال اللجنة، الدكتور منصور النوبي، عميد الكلية الأسبق، والدكتور خالد عبد النعيم، أستاذ الآثار المصرية بالكلية، والدكتور محسن الطوخي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيماء عبدالستار، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عز العربي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، إن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتأكد من توافر الإمكانات المادية والمالية والموارد البشرية التي تسمح باستمرار قبول الطلاب بكلية آثار الأقصر.

واجتمعت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والكادر الإداري بقاعة الاجتماعات بالكلية، لبحث احتياجات الكلية والمعوقات التي تواجههم، كما استعرض الدكتور خالد عبد النعيم خلال الاجتماع إمكانات الكلية المادية والبشرية والأنشطة الطلابية التي تمت العام الماضي.

من جانبه، أوضح الدكتور محسن الطوخي، وكيل الكلية، أن اللجنة اطلعت على مبنى الكلية، للتأكد مدى توافر عناصر الأمن والسلامة بها، وتكامل الإمكانيات المادية والبشرية، مثل المعامل، ومكاتب الجهاز الإداري، وقاعات التدريس، المكتبة، وقاعات المناقشات، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم.