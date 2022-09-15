واشنطن تدرس فرض عقوبات على كيانات إيرانية بعد استهداف سلمان رشدي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات تستهدف كيانات مرتبطة بإيران شجعت على شن هجمات على الكاتب سلمان رشدي.

وحسب مصادر مضطلعة، تشمل العقوبات قيد النظر تقييد وصول هذه الكيانات إلى النظام المالي العالمي، بعد أن عرض بعضها مكافآت لقتل رشدي، وهو ما تعتقد الولايات المتحدة أنه حفز مثل هذه الهجمات.

وتعرض رشدي، الذي أمضى سنوات تحت حماية الشرطة بعد أن دعا مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني في فتوى إلى هدر دم رشدي، بسبب كتابه "الآيات الشيطانية" الصادر عام 1988، تعرض للطعن عدة مرات، قبل إلقائه محاضرة مقررة في معهد تشاوتاوكوا في نيويورك يوم 12 أغسطس الماضي.

وتحقق السلطات الأمريكية الفيدرالية في دوافع المهاجم المشتبه به المدعو، هادي مطر، وهو شاب من أصل لبناني يعيش في نيوجيرسي.

ووضعت مؤسسات مثل "15 خورداد" في إيران التي تعمل تحت إشراف مكتب المرشد الأعلى مكافأة قدرها حوالي 2.5 مليون دولار لقاء رأس رشدي في عام 1997، ورفعتها إلى 2.8 مليون دولار في أواخر عام 1998 ، ثم مرة أخرى إلى 3.3 مليون دولار في عام 2012.

وفي عام 2016، أضافت 40 وسيلة إخبارية إيرانية تديرها الدولة 600 ألف دولار إلى مكافأة قتل رشدي.

وشمل هذا المبلغ ما يعادل 30 ألف دولار من وكالة "فارس"، التي نشرت قائمة بالمنافذ الإخبارية التي قدمت الجوائز.

ونفت الحكومة الإيرانية تورطها في الهجوم، وألقت باللوم بدلا من ذلك على الكاتب سلمان رشدي نفسه.