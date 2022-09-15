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جوارديولا: بلينجهام نجم دورتموند لاعب استثنائي

د ب أ
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 10:51 ص | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 10:51 ص

وصف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، اللاعب الإنجليزي الشاب جود بلينجهام، نجم بوروسيا دورتموند، بأنه "استثنائي"، وذلك عقب فوز سيتي على ضيفه الألماني بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وتقدم بلينجهام بهدف لدورتموند في الدقيقة 56 مستغلا عرضية ماركو رويس، ولكن جون ستونز أدرك التعادل لسيتي في الدقيقة 80 ثم سجل القناص النرويجي إيرلينج هالاند هدف الفوز لسيتي في شباك فريقه السابق قبل أربع دقائق من النهاية.

وأثنى جوراديولا على بلينجهام بقوله: "أعجبني قبل عامين حينما كان في السابعة عشرة، الآن هو في التاسعة عشرة، كان جيدا في السابعة عشرة، فمابالك الآن في سن الـ19".

وأضاف: "تمكن من متابعة إلكاي جوندوجان وكيفين دي بروين، تفوق في المواجهات المباشرة، ينقل الكرة سريعا، يمتلك حاسة التهديف داخل منطقة الجزاء من خلال الهدف الذي أحرزه".

وأوضح المدرب الإسباني: "نعم هو لاعب استثنائي، أعتقد الجميع يدرك ذلك، ليس لأن مدرب مانشستر سيتي يقول ذلك، الجميع يعرف ذلك".


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