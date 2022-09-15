البيت الأبيض: بايدن يعرب عن رغبته في استمرار العلاقة الوثيقة مع الملك تشارلز الثالث

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رغبته في استمرار العلاقة الوثيقة مع الملك تشارلز الثالث.

وذكر البيت الأبيض -في بيان صحفي، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية؛ لتقديم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وعبر بايدن، بحسب البيان، عن إعجاب الشعب الأمريكي الكبير بالملكة التي عملت كرامتها وثباتها على تعميق الصداقة الدائمة والعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي باعتزاز إلى لطف الملكة وكرم ضيافتها، مستشهدا باستضافتها له هو والسيدة الأولى جيل بايدن في قلعة وندسور، يونيو الماضي.