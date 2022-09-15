محافظ مطروح يُكرم المتميزين والموهوبين من أبناء المحافظة

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عدد من العناصر المتميزة والموهوبين بمطروح والمحليين للمعاش من العاملين بديوان عام المحافظة وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

حيث كرم محافظ مطروح فريق صيادين مطروح المشاركين في المسابقة الدولية لصيد الأسماك بروسيا والذى نظمته شركة روساتوم الروسية وفوزهم ضمن المجموعات بالمركز الثانى والثالث كما كرم محافظ مطروح الطفل النابغة أنس خالد سامى السحرتى لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة اليوسى ماس القومية، حيث استطاع ابن مطروح أن يجتاز حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق.

كما كرم أصحاب المراكز الأولى في الدورات التدريبية المتخصصة بمركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية مع ما توليه من إهتمام كبير لتطوير منظومة التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ما ينعكس على تطوير وتحسين منظومة الأداء والعمل ليتواكب مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان وجهود الارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.

وتم تكريم أوائل المدرسة الفنية للتمريض مؤكدا جهود المحافظة في تخريج مزيد من الكوادر القادرة على تخفيف المعاناة وخدمة أهالى المحافظة خاصة في المجال الطبى والرعاية الصحية، كما كرم الطالب عبد الرحمن أحمد على، ضمن اوائل الشهادة الثانوية العامة.