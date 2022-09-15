إحياء حفل إنشاد لفرقة الحضرة بمسرح النهر بساقية الصاوى اليوم

يقام اليوم الخميس على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء العرض الغنائى الدينى والذى تحتفل فيه مجموعة الحضرة للإنشاد بأجواء من الغناء لمحبى المديح والذكر مع مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى، وذلك بإنشاد أحدث أعمال الفرقة من غناء وتواشيح.

واعلنت الساقية فى بيان لها أن ذلك الحفل الغنائى وهو عرض صوفى جديد على مسرح ساقية الصاوى، بإنشاد، أعمالهم المعروفة منها "ينال الوصل من سهر الليالى "و "على الأقدام والتزم الصيام"وغيرها.

يذكر أن الإنشاد الدينى، ويطلق عليه أيضا على مجالس الذكر الجماعية والتى يؤديها المنشدون التابعون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص، ويكون على رأسها شيخ عارف بالطريقة ينبه على كل ما من شأنه أن يشوش إمكان الوصول إلى لحظة الصفاء، وسميت بذلك لأنها سبب لحضور القلب مع الله، وهى ركن هام من طرق الصوفية، ويتم فيها أداء أشكال مختلفة من الذكر، كالخطب وتلاوة القرآن والنصوص الأخرى من أدعية وأوراد، وإلقاء الشعر والإنشاد الدينى، والمديح النبوى.

وتقدم ساقية عبد المنعم الصاوى الكثير من العروض الفنية المختلفة، وقد تأسست عام ٢٠٠٣ على يد محمد عبد المنعم الصاوى ابن الأديب الراحل عبد المنعم الصاوى ، وخلال تلك السنوات أصبحت ساقية الصاوى صرحا ثقافيا مهما.