قالت سالي حافظ، صاحبة واقعة اقتحام «بنك لبنان والمهجر»، الأربعاء، إنها التقت بمدير البنك وتوجهت إليه برجاء؛ من أجل صرف وديعتها، ولكنه لم يدبر لها حتى مبلغ جرعة علاج واحدة في شهر.

وأضافت في تصريحات لقناة «الجديد» الفضائية، أنها كانت على وشك بيع كلتها (الكلى)؛ من أجل تدبير مصاريف علاج شقيقتها، قائلة: «لم أستطع الوقوف مكتوفة الأيدي.. هذه أموالنا، جمعناهم من تعبنا ومن عرق جبيننا، ونحتاج مبالغ إضافية كبيرة تقدر بـ30 ألف دولار؛ من أجل إنهاء علاجها».

وذكرت أن تهمة السرقة يجب أن توجه للبنك الذي منع صرف أموالها، مستكملة: «أنا أطالب دائما بحقوق الناس.. ولا أستطيع أن أؤذي نملة، ولكني أرى قطعة مني تموت بالتدريج، ولا أسمع سوى دعاء من الآخرين، بينما أمتلك 20 ألف دولار في هذا البنك».

وأوضحت أنها، تحصلت على 13 ألف دولار، منهم 1000 دولار بالليرة اللبنانية، ووثقت ذلك بالكاميرات، مشيرة إلى حرصها على عدم ذعر الموظفين والمواطنين.

واستكملت، أن السلاح الذي كانت تحمله هو زائف، وعبارة عن لعبة أطفال تخص ابن شقيقتها.