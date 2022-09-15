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ذكرت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن خمس شركات سيارات من بينها "هوندا كوريا" و"مرسيدس بنز كوريا" ستستدعي طوعا أكثر من 70 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة.

ويبلغ العدد الإجمالي للسيارات المستهدفة 70 ألفا و978 سيارة من 33 طرازا مختلفا، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن الشركات الثلاث الأخرى هي "فولفو كوريا" و"بوليستار أوتوموتيف كوريا" و"جاجوار لاند روفر كوريا".

وتشمل المشاكل التي دفعت إلى الاستدعاء عيبا في نظام نقل حركة في أحد طرازات مرسيدس وعيبا في إشارت الانعطاف في أحد طرازات جاجوار لاند روفر.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي هذه المركبات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال الأجزاء مجانا.