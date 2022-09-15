ضبط 4 أشخاص بتهمة خطف عامل في الأقصر بسبب خلافات مالية مع شقيقه

تمكنت مباحث الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن أسوان، من كشف ملابسات بلاغ قدمه شاب عن تلقيه عدة اتصالات هاتفية من 3 أشخاص محددين تضمن احتجازهم شقيقه المتغيب لوجود خلافات مالية بينهم وبين أحد أشقائه.



وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص، قاموا باستدراج المتغيب إلى مسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان واحتجازه وذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين شقيقه، يعمل تاجر مواد غذائية، لتحصله منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و700 ألف جنيه للإتجار بالمواد الغذائية، وتواصل هاتفيًا مع أهلية المجنى عليه وتهديدهم لإجبارهم على سداد المبلغ المستحق على شقيقه نظير إطلاق سراحه.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم ولدى استشعارهم بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وتضييق الخناق عليهم أطلقوا سراح المجنى عليه بدائرة مركز دراو بأسوان، وتم تتبعهم وضبطهم.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.