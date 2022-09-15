محافظ مطروح يفتتح كرنفال التين الصحراوي الأول

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، كرنفال تين مطروح الصحراوي الأول، ضمن الترويج والتسويق لمنتجات مطروح البيئية المتميزة.

ويأتي تنظيم كرنفال تين مطروح الأول بالتعاون بين محافظة مطروح وتحالف ٣٠ يونيو بمطروح ومركز التنمية المستدامة، ونقابة الزراعيين بمطروح، وبمشاركة مديرية الزراعة ومديرية التموين، ومديرية الشباب والرياضة، ومكتب وزارة السياحة.

وتضمنت الاحتفالية عرض المنتجات من خلال 30 باكية لجميعات ومزارعي التين، يصاحبها عرض استعراضي لفرسان مطروح، بقيادة الفارس رزق العبيدي، وفرقة مطروح للفنون الشعبية وعرض عرائس.

وأكدد محافظ مطروح أن تين مطروح يعد من أجود أنواع على مستوى الجمهورية كمنتج صحراوي طبيعي متميز يعتمد على الأمطار دون أي استخدام للمواد الكيماوية وأشهر أنواعه البرشومي أو السلطاني وغيره، مشيرا إلى حصول منتج تين مطروح على المؤشر الجغرافي ضمن ضمن 3 أصناف هي تين مطروح، عنب براني، زيت زيتون مطروح.