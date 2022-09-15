إصلاح انسداد خلقي بقمع الأنف الأيمن الخلفي لطفل بمستشفى طيبة في الأقصر

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تمكنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أطباء الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى طيبة بمدينة إسنا بالأقصر، في إجراء إصلاح إنسداد خلقي بقمع الأنف الأيمن الخلفي باستخدام المنظارالضوئي لطفل عمره 14 عاماً وذلك بتكلفة قدرها 300 جنيه فقط للعملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

حضر المريض إلى عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى طيبة التخصصي يعاني من صعوبة بالتنفس وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود انسداد خلقي بالقمع الخلفي الأيمن للأنف، تم تجهيز المريض للدخول إلى غرفة العمليات لإصلاح إنسداد قمع الأنف الخلفي بواسطة المنظار الضوئي وخرج المريض من المستشفى إلى المنزل بصحة جيدة.

أجرى الجراحة الفريق الطبي المكون من، الدكتور محمود غزالي أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور دينا السيد استشاري التخدير.