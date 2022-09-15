كوريا الجنوبية تلقي القبض على مشتبه بها في قضية قتل مروعة بنيوزيلندا

ألقت كوريا الجنوبية القبض على امرأة، تبلغ من العمر 42 عاما، يُشتبه في أنها قتلت طفلين تم العثور على رفاتهما داخل حقائب في نيوزيلندا الشهر الماضي.

وصرح ضابط بإدارة الشرطة الدولية، بجهاز الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بأنه تم القبض على المرأة داخل شقة في مدينة "أولسان" الساحلية بجنوب شرق البلاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكانت الشرطة النيوزيلندية طلبت إصدار مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه بها، والتي تواجه إمكانية ترحيلها إلى نيوزيلندا.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن المرأة تنفي هذه الاتهامات، وعندما سألها الصحفيون إن كانت تعتزم الاعتراف بارتكاب الجريمة، أجابت بأنها "لم أفعل شيئا".

والمشتبه بها، التي يُعتقد أنها سافرت إلى كوريا الجنوبية في عام 2018، نيوزيلندية كانت تحمل الجنيسة الكورية الجنوبية يوم ما.

وذكرت الشرطة في نيوزيلندا أنه عُثر على رفات الطفلين، الذين تتراوح أعمارهما بين 5 و10 أعوام، يوم 11 أغسطس في حقائب تم بيعها في مزاد للتخليص الجمركي بنيوزيلندا.

وأشارت إلى أن الحقائب كانت مخزنة في مستودع لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام.

وقال متحدث باسم الشركة في سول، إن شرطة نيوزيلندا كانت تبحث عن المرأة، اعتقادا منها أنها والدة الطفلين.