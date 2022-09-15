بلينكين يشكر دراجي على إسهاماته أثناء توليه رئاسة الحكومة الإيطالية

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قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الشكر إلى رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراجي على المساهمة التي قدمها على الساحة الدولية أثناء توليه رئاسة الحكومة الإيطالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكين مع دراجي اليوم الخميس.

وقال بلينكين في تغريدة على موقع تويتر: "من الرائع التحدث مع رئيس الوزراء دراجي هذا الصباح بشأن شراكتنا الوثيقة والدائمة مع إيطاليا".

وأضاف: "لقد شكرته نيابة عن الولايات المتحدة لقيادته خلال لحظة حرجة في تاريخ أوروبا والعالم"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين شكر دراجي على وجه التحديد على "دعم إيطاليا القوي لأوكرانيا".

وبحسب البيان "شدد الوزير على أهمية الحفاظ على التضامن والمرونة في مواجهة جهود روسيا لاستخدام الطاقة وغيرها من الوسائل لتقسيم الدول التي تدعم أوكرانيا"، كما أكد بلينكين "التزام واشنطن بالعمل مع الحكومة الإيطالية المقبلة على نطاق واسع من مصالحنا المشتركة".