الهند تخطط لتنظيم أول مهمة فضاء بشرية في 2024





قال وزير التكنولوجيا الهندي جيتيندرا سينج، اليوم الخميس، إن البرنامج الهندي لإرسال أشخاص إلى الفضاء تم تأجيله حتى عام 2024 نتيجة لجائحة فيروس كورونا.



وذكر سينج -في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "آي ايه إن إس" أن الجائحة عطلت تدريب رواد الفضاء الهنود والروس الذين يتم إعدادهم لمهمة "جاجانيان" ليتأخر إطلاق المهمة التي كان مخططا إطلاقها خلال العام الجاري في الأساس.



وتستهدف المهمة إرسال روبوت شبيه بالبشر إلى الفضاء العام المقبل في رحلة تجريبية.



وضغط رئيس الوزراء ناريندرا مودي من أجل تنفيذ البرنامج كوسيلة لتعزيز صورة بلاده على المستوى الدولي.



وتسعى الهند إلى إحراز تقدم في مهمات الفضاء منخفضة التكلفة، وأطلقت أقمارا صناعية من قبل في الفضاء بتكلفة منخفضة نسبيا، كان بعضها لصالح دول أخرى.