تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا الشهر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الخميس تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في البلاد الشهر الماضي، للشهر الرابع على التوالي، لكنه لا يزال مرتفعا.

وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار الجملة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر18% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 5ر19% في يوليو الماضي. ويتراجع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة في أغسطس الماضي بنسبة 1ر0% بعد تراجعها بنسبة 4ر0% شهريا خلال الشهر السابق.

وجاءت الزيادة السنوية في أسعار الجملة نتيجة ارتفاع أسعار العديد من المواد الخام والسلع الوسيطة. وارتفعت أسعار الجملة للمنتجات البترولية خلال أغسطس الماضي بنسبة 3ر54% سنويا، وهو المساهم الأكبر في معدل التضخم السنوي.