واشنطن: تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب قد يعرقل المساعدات لأوكرانيا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب من المرجح أن يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأوكراني، وقد يؤثر على استمرار تدفق المواد الزراعية والغذائية من الموانئ الأوكرانية.

وأضاف برايس -في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس- أن الإدارة الأمريكية تناقش مع "الكونجرس" اتخاذ تدابير مع روسيا بدلا من اتهامها كدولة راعية للإرهاب.

وكان أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي قدموا مشروع قانون، أمس الأربعاء، لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، في خطوة تطالب بها أوكرانيا، لكنها تصطدم بمعارضة إدارة الرئيس جو بايدن.

وأطلقت روسيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

وفي السياق ذاته، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية الحفاظ على التضامن والمرونة في مواجهة جهود روسيا لاستغلال الطاقة وغيرها من الوسائل لزرع فتيل الانقسام بين البلدان التي تدعم أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وأكد بلينكن، بحسب البيان، التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة الإيطالية المقبلة على نطاق واسع من المصالح المشتركة.

وشكر وزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزراء الإيطالي على قيادته المثالية خلال واحدة من أكثر الفترات تحديًا في التاريخ الحديث وعلى دعم إيطاليا القوي لأوكرانيا.