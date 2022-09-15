تايلاند تسجل 1125 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 1125 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 1024 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و671 ألفا و309 حالات إصابة، من بينها مليونان و447 ألفا و874 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و628 ألفا و309 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 32 ألفا و591 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و893 حالة حتى الآن هذا العام.