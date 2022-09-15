ستيلانتيس قد تنتج الطاقة الخاصة بها مع تأهب أوروبا لحالة من الفوضي

تدرس شركة "ستيلانتيس ان في" لصناعة السيارات اتخاذ إجراءات من بينها إنتاج الطاقة الخاصة بها في مصانع في أوروبا مع ارتفاع أسعار الطاقة واعتزام الحكومات اتخاذ تدابير ترشيد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي للشركة قوله للصحفيين اليوم الأربعاء، "سنتخذ قرارا بشأن استثمارات مهمة لإنتاج الطاقة الخاصة بنا في مواقعنا الصناعية.. سيتم اتخاذ القرار في الأسابيع القليلة المقبلة، إذا لم يكن خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقال تافاريس ،خلال مائدة مستديرة للإعلاميين في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في ديترويت، إن شركته "ستيلانتيس"، ثاني أكبر شركة لإنتاج السيارات في أوروبا، تمتلك مبادرات حال حدوث نقص وستتمكن من التكيف. وشبه الموقف حاليا بجهود شركات السيارات للتعافي بعد أكبر زلزال ضرب اليابان وتسبب في حدوث موجات مد عالية (تسونامي) في عام 2011 .

وأضاف ترافيس "بعض هذه الأمور يمكن أن تكون في أوروبا كما حدث في اليابان في ذلك الوقت.. لدينا العديد من الأشخاص الذين يمتلكون مستوى مرتفعا من المرونة في شركتنا".