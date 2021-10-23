محافظ دمياط توافق على تخفيض الحد الأدنى للثانوية العامة لوجود أماكن شاغرة





وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول بالحد الأدنى للقبول، في الفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية الحكومية، من مجموع 180 درجة إلى 170 درجة للعام الدراسي 2022 - 2023؛ تلبية لرغبات أولياء الأمور.



وأكدت الدكتورة منال عوض، في بيان أصدرته اليوم الخميس، على وجود أمكان شاغرة، بالصف الأول الثانوي في بعض مدارس المرحلة الثانوية، التي يوجد بها فصول مسائية للخدمات التعليمية، واستجابة لمطالب أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي، لمن لم يُمكنه مجموعه من الإلتحاق بمدارس المرحلة الثانوية الحكومية، تم النزول بالحد الأدنى للقبول في الأماكن الشاغرة.



وأشارت إلى أنه سيتم ترتيب الطلاب ترتيباً تنازلياً حسب المجموع؛ تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الاجتماعى والأسري.