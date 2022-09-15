وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع لإنقاذ مصاب بالسرطان بلا مأوى

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع للتحرك نحو تقديم المساعدة الفورية لشاب يبلغ من العمر عشرين عاما بالإسكندرية، يعاني من مرض السرطان ولا يجد من يرعاه، حيث تم تداول قصته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، أنه على الفور تم فحص الشكوى وتبين أنها لشاب يدعى "ا.س .ش" يبلغ من العمر 22 عاما مصابا بالسرطان سبق دخوله أحد المستشفيات، لكنه لم يستكمل علاجه ويحتاج إلى طعام وعلاج ورعاية بشكل عاجل وبالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.



ونقل الفريق الشاب إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات الطبية اللازمة، تم توفير إقامة للشاب بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وتقديرا لظروفه تقرر صرف مساعدة شهرية له ولوالدته.



وأضاف يوسف أن فريق التدخل السريع بالغربية نجح فى التعامل مع ٣ حالات لمسنين تركوا أسرهم وافترشوا الشارع بسبب خلافات أسرية والشكوى من سوء المعاملة، حيث تم إعادة اثنين منهم لأسرتهما، وذلك بعد التعهد بحسن الرعاية بينما رفضت المسنة الثالثة الإقامة مع أحد من أسرتها، حيث إنها ليس لها أولاد، وبناء على رغبتها تم التنسيق لتوفير دار رعاية ونقلها لتتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.



وأوضح رئيس فريق التدخل السريع أن الفريق تعامل كذلك مع شكوى بشأن أحد المسنين بلا مأوى بالقاهرة، حيث نقله أحد المواطنين مشكورا من الشارع إلى أحد المستشفيات الخاصة إلا أن حالته الصحية تحتاج إلى العديد من العمليات الجرحية والرعاية الطبية.



وعلى الفور، انتقل الفريق إلى مكان الحالة وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تم نقل المسن إلى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلقى التدخلات الطبية المناسبة لحالته وبعد تماثله للشفاء سينقل إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.



كما تعامل الفريق مع استغاثة "ه.ف.س"، تبلغ من العمر 49 عاما، مطلقة وتعاني من ضمور بالأعصاب بالقليوبية، وليس لها سكن، حيث قام الفريق على الفور بنقلها إلى مستشفى بشبين القناطر لمتابعة الحالة الصحية لها وتم عمل اللازم لها وحجزها بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.



ويلتقى فريق التدخل السريع المركزي شكاوي وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وبلاغات الأطفال والكبار والاسر بلا مأوى على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن ١٦٥٢٨.