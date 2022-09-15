مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون يبحثون قدرات الدفاع الصاروخي ضد كوريا الشمالية

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زار نائبا وزيري الخارجية والدفاع في كوريا الجنوبية، وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية في ولاية فرجينيا الأربعاء وأجريا مناقشات حول استراتيجية ردع الحلفاء ضد "تهديدات" كوريا الشمالية المتطورة ، وفقا لوزارتيهما.

ووصل النائب الأول لوزير الخارجية تشو هيون دونج ونائب وزير الدفاع شين بيوم-تشول إلى الولايات المتحدة لحضور أول جلسة لاستراتيجية الردع الموسعة والمجموعة الاستشارية للحلفاء منذ أربع سنوات وثمانية أشهر، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ومن المقرر عقد الاجتماع غدا الجمعة، بحسب الوكالة.

وزار تشو وشين مقر وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية والتقيا لورا دي سيموني ، المديرة التنفيذية للوكالة.

وتم إطلاعهما على نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي متعدد الطبقات، وناقش الجانبان سبل تعزيز الموقف الدفاعي المشترك للحلفاء ضد التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية، حسبما ذكرت وزارتاهما في بيان صحفي.

وشدد تشو أيضا على أهمية قدرات واشنطن الدفاعية الصاروخية في التزامها بتوسيع نطاق الردع لسول وطلب دعم وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.