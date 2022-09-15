الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع روسيا لوضع العالم على مسار التنمية المستدامة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بكين مستعدة للاضطلاع بدور قيادي مع موسكو لوضع العالم المتغير على مسار التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند الأوزبكية اليوم الخميس.

وقال شي: "في مواجهة التغيرات الهائلة في عصرنا على نطاق عالمي، والتي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، نحن على استعداد للتعاون مع الروس لنكون مثالا يحتذى به لقوة عالمية مسؤولة والاضطلاع بدور رائد في وضع تغيير العالم على مسار التنمية المستدامة والإيجابية".

وشدد الرئيس الصيني على استعداده لتبادل وجهات النظر مع نظيره الروسي حول الأجندة الثنائية، وكذلك حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار شي، إلى أنه وبوتين أبقيا على اتصالات استراتيجية فعالة حتى وسط تفشي وباء كوفيد-19، وأكد أنه "في ظل ظروف تفشي جائحة عالمية، نواصل الحفاظ على اتصالات استراتيجية فعالة، لا سيما من خلال المكالمات الهاتفية".

من جانبه، قال بوتين، إن منظمة شنغهاي للتعاون بحاجة إلى التعزيز كمنصة للتفاعل البناء، مضيفا: "سنشارك في اجتماع لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون غدا. أود أن أشير إلى أنه سيعقد شخصيا لأول مرة بعد توقف دام ثلاث سنوات أثناء الوباء، وهو يمثل أهمية بشكل خاص لأن هدفنا هو تعزيز منظمة شنغهاي للتعاون بشكل كامل كمنصة للتفاعل البناء".

وأكد الرئيس الروسي أن منظمة شنغهاي للتعاون هي أكبر منظمة متعددة الجنسيات توحد حوالي نصف سكان العالم.

كما أعرب بوتين عن ثقته في أن اجتماعه مع شي جين بينج سيعطي مزيدا من الزخم للشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية على المستويين الثنائي والدولي.