سقوط عنصر إجرامي بحوزته 10 بنادق آلية بهدف الإتجار في قنا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى بحوزته 10 بنادق آلية بهدف الإتجار في محافظة قنا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إتجار شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط، بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة واعتزامه نقل كمية لترويجها على عملائه.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة مديرية أمن قنا تم إستهدافه وأمكن ضبطه أثناء قيادته سيارة بدائرة مركز شرطة أبو تشت في قنا، وبحوزته 10 بنادق آلية، عدد من أجزاء الأسلحة، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للتنقل بها للترويج لنشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.