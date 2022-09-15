الرئيس التونسي يعلن حضوره القمة العربية في الجزائر

تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية المقررة في الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

وتولى وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد تسليم الدعوة إلى الرئيس سعيد لدى استقباله اليوم في القصر الرئاسي بقرطاج.

وأكد سعيد في بيان الرئاسة التونسية حضوره في الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدولة العربية على مستوى القمة.

وجاء في البيان إن الرئيس أعرب عن "يقينه بقدرة الجزائر الشقيقة على توفير أحسن الظروف لإنجاح هذه القمة على كافة المستويات، ووضع إطار جديد يمكن من إرساء طرق وتصورات تحقق آمال شعوب المنطقة وآمالها وتلم الشمل العربي وتعزز آليات العمل المشترك في ظل ما يشهده العالم من تحوّلات متسارعة".

وتأتي القمة في وقت تشهد فيه المنطقة خلافا دبلوماسيا بين تونس والمغرب على خلفية مشاركة زعيم جبهة "البوليساريو" التي تطالب باستقلال كامل للصحراء الغربية، في مؤتمر طوكيو للتنمية الذي استضافته تونس في أغسطس الماضي واستقباله من قبل الرئيس سعيد.

واستدعت المغرب سفيرها للتشاور وردت تونس بالمثل.