

أعلن المطور العقاري المتعاقد مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة المنوفية المسؤول عن إنشاء المنطقة اللوجيستية بقرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، تأجيل جلسة المزاد العلني لبيع وتأجير المحلات التجارية والتي كان مقرر لها يوم 19 سبتمبر الجاري لحين تحديد موعد آخر.



جاء ذلك بعد إعلان محافظة المنوفية بيان تنوه فيه بأن الإعلانات التي يتم عرضها في المنطقة اللوجيستية بقرية طوخ طنبشا علي الطريق الزراعي السريع القاهره الإسكندرية في مركز بركة السبع بخصوص بيع أو تاجير محلات تجارية بالمزايدة العلنية في المنطقة بأن المحافظة غير مسؤولة عنها.



وأكدت المحافظة في بيانها بأن المطور العقاري صاحب الإعلان غير ملتزم بالجدول الزمني للمشروع والمحافظة في طريقها إلى فسخ التعاقد معه واسترداد الأرض وما عليها.



وناشدت المحافظة الجميع عدم الانسياق وراء هذا الإعلان حفاظا على حقوقهم، مؤكدين أن المحافظة غير مسؤولة عن أي تعاقدات تتم عن طريق تلك المزايدة.



ووضعت محافظة المنوفية حجر الأساس للمنطقة اللوجيستية بقرية طوخ طنبشا في ديسمبر 2019 تحت اسم مشروع دلتا لاند مارك بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.



وأعلن محافظ المنوفية أن المشروع يضم مولا تجاريا، ومبني إداريا فندقيا، وناديا رياضيا إجتماعيا بإجمالي استثمارات (2 مليار جنيه) علي مساحة 13 فدانا بما يعادل (54789 مترا، ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 ملايين و862 ألف جنيه) بزيادة 5% سنويًا.



وأكد محافظ المنوفية بأن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل علي توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام على المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار.



وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع يعد فكرة واعدة وتفكير مميز خارج الصندوق للنهوض بمحافظات الدلتا وخاصة محافظة المنوفية والمشروع يقام على 13 فدانا بقيمة 2 مليار جنيه.



وأضاف المصيلحي، أن المشروع سيوفر 5 آلاف فرصة عمل منهم خمسة بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصة وهذا أيضًا يعد نقلة جديدة في طريقة التوظيف وطرح فرص العمل، مضيفا أن مشاريع التطوير العقاري من أكثر المشاريع التي توفر فرص عمل.