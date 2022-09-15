مصرع 14 شخصا وإصابة 25 آخرين في حادث تصادم حافلتين وشاحنة وسط ميانمار

أعلن عمال الإنقاذ في ميانمار، اليوم الخميس، مصرع 14 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين جراء حادث تصادم وقع بين حافلتين وشاحنة متوقفة وسط البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن أحد عمال الإنقاذ ويدعى ثيت وين قوله إن إحدى الحافلات قد تدمرت بالكامل، مشيرا إلى أنه كان من الصعب إخراج جثتي سائقي الحافلتين بسبب الأضرار الناجمة عن الحادث.

بدوره، قال أحد أعضاء فريق الإنقاذ من خدمة الجنازة المجانية (سوجاتيشين) إن 11 شخصا لقوا مصرعهم في موقع الحادث، بينما توفي الآخرون في مستشفى بلدة "كياوكباداونج".

وأضاف أن ثلاثة من القتلى من النساء إحداهن كانت راهبة بوذية، كما أشار إلى أن 4 من المصابين يرقدون في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مستشفيات حكومية أخرى مجهزة بشكل أفضل.

وقد وقع الحادث على بعد 150 كيلومترا (100 ميلا) جنوب غرب "ماندالاي" ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة النقل والاتصالات، قتل 3158 شخصا وأصيب 8311 آخرون في 6420 حادث مرور في ميانمار العام الماضي.

وقالت الوزارة إن 1730 حالة وفاة في 3533 حادث مرور قد وقعت بين يناير ويوليو هذا العام