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مصر
محيي الدين: 28 مشروعا في منتدى بيروت تمثل أولويات العمل المناخي
رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية يفتتح معرضا للكتاب لأعضاء الهيئة
الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع «IBM» لتصبح شريكا تكنولوجيا لمؤتمر COP27
سفير الاتحاد الأوروبي: فصل الشتاء سيشهد إقبالا كبيرا من السائحين على مصر
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قد تكون شقيقته.. غموض حول السيدة التي تقف قرب رئيس كوريا الشمالية في خطاباته
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو لانسحاب روسيا من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
مؤسسة جيتس تقدم 7.5 مليون دولار للمتضررين من الفيضانات في باكستان
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رسميا.. رجب نبيل ينتقل إلى سيراميكا كيلوباترا
رونالدو يكسر صيامه التهديفي ويسجل أولى أهدافه هذا الموسم مع اليونايتد
النصر يعمق جراح الباطن برباعية في الدوري السعودي
رأي
فن
بالتعاون مع ميوزك هب وإيهاب عبد الواحد.. «زمكان» تطرح «ليل ونهار»
نور اللبنانية تشارك ياسر جلال بطولة «ألف ليلة وليلة» في رمضان 2023
غدا.. فرقة قوالي الهندية تزور مصر للمشاركة في عروض فنية
محمد رمضان يتصدر الترند بأغنيته الجديدة «دوشة»
مال وأعمال
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18.72 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير - يوليو 2022
خسائر البورصة تقترب من 2% هذا الأسبوع
15 سبتمبر.. نشرة الشروق الاقتصادية: إنشاء دار سك مصرية بريطانية في قناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه
حوادث وقضايا
التحفظ على معالج روحي والأب في واقعة وفاة شاب بزعم استخراج جن بالشرقية
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين
إنهاء إجراءات الإفراج عن هيثم محمدين تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيله
تأجيل محاكمة 26 متهما بـ أحداث رمسيس لـ9 أكتوبر
تليفزيون
نجل الفنان إبراهيم سعفان: والدي لم يكن يحب مشاهدة أعماله
فيديو.. مصطفى الفقي يروي قصة نادرة وطريفة بين ضابط من حرس مبارك والملكة إليزابيث
نقيب المأذونين عن كتب كتاب زينة وأحمد إبراهيم: عقد القران صحيح شرعاً وقانوناً