رانيا المشاط تصل إلى بيروت للمشاركة في المنتدى الإقليمي العربي المنعقد ضمن تحضيرات COP27

في أول عمل عام له بمصر.. سفير إسبانيا الجديد بالقاهرة: شرف عظيم التواجد في متحف الحضارة