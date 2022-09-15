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مصر
رانيا المشاط تصل إلى بيروت للمشاركة في المنتدى الإقليمي العربي المنعقد ضمن تحضيرات COP27
رئيس الوفد: سنجري انتخابات ديمقراطية تليق بالحزب
في أول عمل عام له بمصر.. سفير إسبانيا الجديد بالقاهرة: شرف عظيم التواجد في متحف الحضارة
غدا.. المشاط تشارك في المنتدى الإقليمي العربي بشأن مبادرات تمويل العمل المناخي ببيروت
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واشنطن: 756 مليون دولار إضافية من المساعدات للشعب السوري
مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون يبحثون قدرات الدفاع الصاروخي ضد كوريا الشمالية
الرئيس الصيني يصل إلى مدينة سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون
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صدمة للزمالك.. إصابة دونجا بـ«غضروف الركبة» في مران المنتخب
إنبي: مصطفى شلبي يقترب من الأهلي.. وسنعلن عن مصير جاد وفييرا خلال ساعات
تقرير.. مسلسل تألق هالاند حلقاته لا تنتهي
رأي
فن
سعد هنداوي يعلن انتهاء مدة رئاسته لمهرجان الإسماعيلية السينمائي
على رأسهم رانيا يوسف.. نجوم الفن يشاركون في حفل «واحدة جديدة» لدعم المرأة
الأمير أباظة يوقع بروتوكول تعاون لدعم مهرجان الإسكندرية السينمائي
بعد انتهاء الحداد على الملكة إليزابيث.. محمد رمضان يطرح كليب دوشة
مال وأعمال
أعمال
مواطن
استمرار تراجع الذهب لليوم الثاني على التوالي
دالدكاني: ندرس إعادة النظر في مؤشرات البورصة لجذب شركات جديدة
رواد 2030 يحصل على جائزة امتياز للتكنولوجيا وخدمة المجتمع من الجامعة العربية
حوادث وقضايا
بسبب الميراث.. سيدة تشرع في قتل ابنتي عمها بالهرم
إحباط محاولة انتحار شاب بإلقاء نفسه من الطابق الـ13 في طنطا
بتهمة حيازة أسلحة نارية.. المؤبد لـ3 أشخاص في سمالوط بالمنيا
القبض على تاجر مخدرات بأطفيح
تليفزيون
نقيب المأذونين عن كتب كتاب زينة وأحمد إبراهيم: عقد القران صحيح شرعاً وقانوناً
رضوى الشربيني: يجب أن تتقلد المرأة أعلى المناصب ولا أقلل من ربات البيوت
عبد المنعم سعيد: التقارب المصري القطري مرتبط بتغير المناخ العام للمنطق