أثارت سيدة ترتدي النظارات التساؤلات عن طبيعة دورها، بعد ظهورها المتكرر بجانب رئيس كوريا الشمالية حاملة حقيبته في يدها، لتشهد السيدة عدد من القرارات الهامة التي قررها الرئيس الكوري خلال الأشهر الماضية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن موقع أخبار كوريا الشمالية أن ظهور السيدة المتكرر بدأ منذ فبراير الماضي، بينما رجح الموقع عمرها بين الثلاثينات والأربعينات.

واقتصرت مهمة السيدة في بجانب الرئيس الكوري على تسليمه الأوراق والأدوية والسجائر الخاصة به، بينما ظهرت في خطاب الرئيس الكوري بالبرلمان الذي أعلن فيه تمسك كوريا الشمالية بالسلاح النووي بينما كانت السيدة تحمل بيدها بعض السجلات.

ويندر تقلد السيدات مناصب في كوريا الشمالية ولكن الموقع يرجح أنها من بين أقرباء الرئيس الكوري كيم جونغ أون، وتحديدا إحدى أختيه غير الشقيقات.

ولكيم أختين غير شقيقات هما كيم سول سونج وهي الكبرى، ولها دور بالحزب الحاكم، وأما الصغرى كيم شون سونج فلا تتوافر معلومات عنها وكليهما في نفس عمر السيدة التي تظهر بجانب الرئيس الكوري.

ويذكر أن الرئيس ظهر سابقا مع صديقته المطربة الكورية هيان سونج وول، كما ظهر مع زوجته حين قلدها منصب السيدة الأولى.

ولكيم أخت شقيقة هي كيم يو جو وتعد أهم شخصية سياسية بكوريا الشمالية بعد الرئيس، ويرجح أنها المسؤولة عن الصورة التي يتم إظهار الرئيس بها وتقديمه للعالم.