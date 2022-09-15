محافظ بورسعيد: تطبيق إجراءات حازمة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن هناك لجنة من التربية والتعليم والمحافظة ستتواجد بصفة دائمة داخل مبنى الفريبور بنطاق حي الشرق، وذلك لمتابعة إغلاق سناتر الدروس الخصوصية، ومنع عودة مراكز الدروس الخصوصية مجددا.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء أحياء العرب والشرق، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة، التربية والتعليم ومسؤولي التربية والتعليم.



وأكد المحافظ، أنه سيتم متابعة تطبيق إجراءات حازمة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية.



ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، ومواجهة هذه الظاهرة بكل حزم.



ولفت أن هناك لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم.





