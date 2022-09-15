لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على منح تايوان 5ر4 مليار دولار

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون اليوم الأربعاء لتعزيز العلاقات مع تايوان ومنحها المزيد من العتاد العسكري لردع الصين عن غزوها، إلا أن التشريع النهائي سيحتاج إلى التعامل مع مخاوف البيت الأبيض كي يتحول إلى قانون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيمنح قانون سياسة تايوان إذا تمت المصادقة عليه 5ر4 مليار دولار لتايبيه مخصصة للدفاع على مدى أربع سنوات، وسيدعو الولايات المتحدة إلى "المشاركة مع" حكومتها المنتخبة ديمقراطيا باعتبارها "الممثل الشرعي لشعب تايوان"، ويؤكد على سلطة الرئيس في فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين والمؤسسات المالية المشاركة في إجراءات ضد الجزيرة.

ووافق 17 عضوا بلجنة العلاقات الخارجية على مشروع القانون مقابل رفض 5 أعضاء، لتتم إحالته إلى المجلس بأكمله للبت فيه.

وقال عضو مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، النائب الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي الذي يرأس اللجنة وشارك في دعم مشروع القانون: "نحن بحاجة إلى أن نتحلى بالبصيرة فيما يتعلق بما نواجهه. لا نسعى إلى دخول حرب مع الصين".