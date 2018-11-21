البيت الأبيض: إدارة بايدن قد تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال أيام

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أعلن البيت الأبيض، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، قد تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا في غضون أيام.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، أن العمل جار على الحزمة الجديدة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، أشاد الجيش الأمريكي بالنجاحات التي حققها الجيش الأوكراني مؤخرا لاسيما التقدم الكبير على الجيش الروسي واستعادة مناطق عدة في منطقة خاركيف في جنوب البلاد.

وأكد المتحدث باسم فرقة العمل الإفريقية بالجيش الأمريكي وايزمان أن التدريبات المكثفة التي قدمها الجيش للقوات الأوكرانية على مدى العشرين عاما الماضية كانت سببا لتحقيق تلك النتائج الميدانية مؤخرا.