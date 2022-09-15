النواب الليبي يصوت بالإجماع على تكليف عبدالله أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا



عقد مجلس النواب الليبي، جلسته الرسمية اليوم الخميس 15 سبتمبر، برئاسة المستشار عقيلة صالح، بمقر المجلس في مدينة بنغازي.



وبحسب المتحدث الرسمي عبدالله بليحق، فإن رئيس مجلس النواب في مُستهل الجلسة، أحاط المجلس بزيارته لدولتي تركيا وقطر، وناقش المجلس عدد من بنود جدول الأعمال في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة.



وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، وخلص المجلس في جلسته اليوم إلى ما يلي:



- التصويت بالإجماع على تكليف عبدالله أبو رزيزة رئيساً للمحكمة العُليا.

- إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب.

- قبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.

- اختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة.

- توجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه، وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

- إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة.

- تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز، وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

- إلزام رئيس الحكومة بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.

- إعلان رؤساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين