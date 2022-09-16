وافقت الحكومة البرتغالية اليوم الخميس، على حزمة مالية لمساعدة قطاع الأعمال خلال أزمة الطاقة والتضخم الحالية، بقيمة 1.4 مليار دولار، بعد أن وافقت على تدبير أكبر للمستهلكين مطلع الشهر الجاري.

وقال وزير الاقتصاد أنطونيو كوستا سيلفا في لشبونة إنه سيتم توفير 600 مليون يورو في شكل قروض مدعومة من الدولة، إضافة إلى الموافقة أيضا على إجراءات لتقديم مساعدة مباشرة وتخفيضات ضريبية.

وسيتم توجيه 290 مليون دولار لتسريع عملية التحول في مجال الطاقة.

وقال كوستا سيلفا: "نحن دولة تستمر في إهدار الطاقة. يتم إهدار حوالي 30%، والترشيد هو المفتاح لوقف هذا الإهدار "، داعيا إلى إدراك "الواقع الجديد".

وسيتم إنفاق مبالغ كبيرة على برامج التدريب.