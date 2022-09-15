اقتصاد سريلانكا يشهد أشد انكماش منذ عامين في خضم أزمة ديون



شهد اقتصاد سريلانكا أشد انكماش خلال عامين، في خضم أزمة دين تسببت في عدم القدرة على السداد، واندلاع احتجاجات واسعة النطاق، دفعت البلاد نحو طريق مسدود؛ ما أدى للإطاحة بالرئيس.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس نقلا عن بيانات إدارة الإحصاء بالبلاد، أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 4ر8% في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وهذا أكبر تراجع منذ الربع المقابل في عام 2020، مع توقع خبراء اقتصاد استطلعت بلومبرج آراءهم انكماشا بنسبة 10%.



كان اقتصاد سريلانكا قد انكمش بنسبة 6ر1% في الربع الممتد من يناير إلى مارس العام الجاري.



وأظهرت البيانات انكماش الناتج الصناعي بنسبة 10%، وتراجع القطاع الزراعي بنسبة 4ر8%.



وانهار اقتصاد سريلانكا الذي يبلغ حجمه 81 مليار دولار، بعد أن نفدت إمدادات الوقود نظرا للأزمة المالية؛ ما أدى لارتفاع التضخم الذي تسارع إلى مستوى مرتفع جديد عند 3ر64% في أغسطس الماضي، ودفع أسعار الفائدة للارتفاع بأكثر من الضعف هذا العام لتصل إلى 5ر15% مقارنة مع 6% بنهاية عام 2021