نقيب المأذونين عن كتب كتاب زينة وأحمد إبراهيم: عقد القران صحيح شرعاً وقانوناً

قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، تعليقاً على فيديو البلوجر زينة وأحمد إبراهيم ، والذي ظهرت فيه تقوم بعقد قرانها بنفسها أن العقد صحيح شرعاً وقانوناً.

وأضاف في تصريحات لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على شاشة cbc: "أن العقد صحيح تماماً خاصة أن هناك قبول من ولي أمر العروسة، ولكن الضجة التي حدثت بسبب أن عقد القران كان بشكل غير معروف للكثير، في مصر متعودناش على كده".

وتابع في تصريحاته مع المذيعات إيمان عز الدين، مني عبدالغني وهبة الأباصيري: "ياريت ميكنش في استهزاء بأغلظ العقود عند الله وهو عقد النكاح فله مكانة خاصة جداً و علينا احترامه وميكنش بالطريقة دي ابداً".

وأكمل: "العرف في مصر أن الراجل هو المأذون، على الرغم من تعيين المأذونة مؤخراً، ولكن علينا أن نحترم الشكل العام أمام العالم كله، لاننا من علمنا علم الاسلام للعالم كله".

وبسؤال المذيعات، ماهو الشكل الذي كان من المفترض أن يخرج به عقد القران، قال: "كان من المفروض وجود راجل أو أحد الائمة مش العروسة هي اللي تقول عقد القران".

وأكد نقيب المأذونين، أنه لا يجوز قانوناً أن يكون الرجل مأذون نفسه أو مأذون لأحد أولاده، وذلك خوفاً من الشكوك التي قد تحدث في العقد، وقد يكون هناك تعارض في المصالح.























