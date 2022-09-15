استمرار نمو الإنتاج اليومي لشركة جازبروم رغم تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي

واصل إنتاج شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم من الغاز ارتفاعه خلال النصف الأول من الشهر الحالي للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار تراجع الصادرات الروسية من الغاز إلى الأسواق الأوروبية، وزيادتها إلى الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتعاملين في أسواق الطاقة وصناع السياسة يراقبون عن كثب إنتاج وصادرات شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة، في حين تسابق الدول الأوروبية الزمن للاستعداد لموسم ذروة الطلب على الغاز خلال فصل الشتاء، في الوقت الذي تعادل فيه الأسعار حاليا سبعة أمثال متوسطها خلال مثل هذه الفترة من العام.

وبحسب تقديرات بلومبرج بلغ إنتاج الشركة الروسية 847 مليون متر مكعب يوميا خلال أول 15 يوما من الشهر الحالي بزيادة نسبتها 1ر2% عن المتوسط اليومي خلال أغسطس الماضي. ووصل إنتاج جازبروم خلال العام الحالي 8ر300 مليار متر مكعب، بتراجع نسبته 16% تقريبا عن الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن التركيب الجيولوجي لحقولها الرئيسية، يمكن لشركة جازبروم تعديل مستويات إنتاجها دون تعريض الحقول لأضرار طويلة المدى. وتستطيع جازبروم تاريخيا زيادة إنتاج حقولها بسرعة، حتى إذا استمر تراجع الإنتاج لشهور، من خلال استغلال الطاقات الإنتاجية الاحتياطية لديها.

وبلغت صادرات جازبروم خلال النصف الأول من الشهر الحالي 173 مليون متر مكعب يوميا، بتراجع نسبته 22% عن متوسط الإنتاج خلال أغسطس الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي بلغ إجمالي صادرات الشركة الروسية إلى خارج دول الاتحاد السوفيتي 8ر84 مليار متر مكعب بانخفاض نسبته 39% عن الفترة نفسها من العام الماضي.