إصابة 5 طلاب فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة شرق مدينة القدس

أصيب خمسة طلبة بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مدرسة العيسوية، شرق مدينة القدس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال الناشط المقدسي، عضو لجنة أولياء الأمور محمد أبو الحمص لـ«وفا»: «إن قوات الاحتلال اقتحمت حي عبيد في العيسوية، وتمركزت قرب المدرسة الثانوية، وداهمت منزلا بجوار المدرسة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الطلبة في ساحة المدرسة، ما أدى لإصابة خمسة طلبة بحالات اختناق».

وفي سياق متصل، أخلت إدارة مدرسة بورين الثانوية المختلطة، اليوم الخميس، الطلبة من داخل أسوارها عقب استهدافها من قبل قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جنود الاحتلال استهدفوا مدرسة بورين جنوب نابلس، بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اخلائها من الطلبة والمدرسين.

وأضاف أن جنود الاحتلال حاولوا اقتحام ساحات مدرسة الساوية واللبن الثانوية، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.

وأشار دغلس إلى تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية خاصة في ريف نابلس.