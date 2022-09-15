تعرف على قرارات جلسة مجلس النواب الليبي اليوم

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عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي حيث أحاط في مُستهل الجلسة المجلس بزيارته لدولتي تركيا وقطر، وناقش المجلس عدد من بنود جدول الأعمال في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة.

وصرح عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، بأن المجلس خلص في جلسته اليوم إلى ما يلي:

1_ التصويت بالإجماع على تكليف عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا.

2_ إعفاء النواب الذين تولو وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب.

3_ قبول إستقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.

4_ إختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة.

5_ توجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

6_ إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للإطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة.

7_ تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

8_ إلزام رئيس الحكومة بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.

9_ إعلان رؤوساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.