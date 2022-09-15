تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى منذ أبريل 2020

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لأدنى مستوياتها منذ أبريل عام 2020، ليتم تداول المعدن النفيس عند 1662 دولارا للأوقية في لندن، استباقا لزيادات أخرى لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

وكان السعر فوق مستوى 1700 دولار للأوقية يوم أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" أسعار الفائدة الأربعاء المقبل، مع توقع الكثير من المحللين زيادة تصل إلى ثلاثة أرباع النقطة المئوية، في ظل عدم تراجع معدل التضخم الأمريكي في أغسطس الماضي بالدرجة المتوقعة.

كما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدته.

وتعزز الدولار أمام العملات الأخرى خلال الأشهر القليلة الماضية، مع معادلة العملة الأمريكية سعر اليورو؛ ما ساهم أيضا في تراجع سعر الذهب.