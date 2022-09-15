بولندا تسجل 6127 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

سجلت بولندا 6127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و227 ألفا و259، وتستقر الوفيات عند 117 ألفا و299 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم أيضا أنه تم إعطاء 56 مليونا و33 ألفا و910 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.