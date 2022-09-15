وزير خارجية أمريكا يشكر إيطاليا على دعمها القوي لأوكرانيا

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أجرى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثة هاتفية، ركزت على العلاقات بين البلدين، وحرب أوكرانيا.

وغرد بلينكن عبر موقع "تويتر" اليوم الخميس: "أسعدني الحديث مع رئيس الوزراء دراجي هذا الصباح عن شراكتنا الوثيقة والدائمة مع إيطاليا".

وأضاف: "شكرته، نيابة عن الولايات المتحدة، على قيادته خلال لحظة حرجة في تاريخ أوروبا والعالم".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن بلينكن أكد التزام واشنطن بالعمل مع الحكومة الإيطالية المقبلة في ضوء المصالح الواسعة المشتركة بين البلدين.

وأشارت "أنسا" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قدم الشكر لدراجي على دعم إيطاليا القوي لأوكرانيا.

وشدد على أهمية الحفاظ على التضامن والصمود في مواجهة الجهود الروسية لاستخدام الطاقة والوسائل الأخرى لتقسيم الدول الداعمة لكييف.